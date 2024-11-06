القبض على قاتل مقدم الاتحادية في النهروان

وقال في حديث لـ نيوز، ان "قوة امنية القت القبض على مقدم الاتحادية واعترف صراحة بإطلاق من سلاح نوع كلاشنكوف باتجاه مفارز الاتحادية".وأضاف، انه "تم القاتل الى مكافحة اجرام النهروان".وأشار الى ان "الملقى القبض ليس المتهم الرئيسي وانما كان مع المتهم واعترف بإطلاق على المفرزة".