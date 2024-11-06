قاتل معلمة في النجف بقبضة القوات الأمنية.. ماسبب الجريمة؟

نيوز – امني

أعلنت قيادة شرطة النجف، عن القبض على معلمة في المحافظة، فيما اشارت الى ان سبب الجريمة هو خلاف عائلي.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "بمتابعة ميدانية حثيثة من شرطة علاء جابر هاشم تمكن قسم مكافحة الاجرام -شعبة مكافحة الغري من القاء القبض على بعد اقدامه على قتل مواطنة (معلمة) وتقديمه للعدالة".

وأضافت ان "ذلك تم بعد تسع ساعات من ارتكابه الجريمة"، لافتة الى ان "المعلومات الاولية تشير إلى وجود خلافات عائلية ".