في الديوانية.. اعتقال ثلاثة أشخاص قتلوا مواطنا

أعلنت شرطة محافظة الديوانية، الأربعاء، عن اعتقال ثلاثة أشخاص قتلوا أحد المواطنين.

وقالت في بيان، "تمكنت قوة من خلية الصقور الاستخبارية بالاشتراك مع الاجهزة بمحافظة الديوانية وبإشراف مباشر من قبل شرطة نجاح من إلقاء القبض على 3 متهمين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 406 لارتكابهم جريمة قتل مطلع الشهر الماضي".

وأضاف البيان أن "الجريمة راح ضحيتها أحد المواطنين الأبرياء من سكنة محافظة الاشرف بعد استدراجه إلى أحد المناطق النائية وقتله وتسليب العجلة التي كان يستقلها".