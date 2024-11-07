نزاع عشائري جنوب ميسان يخلف قتيلا و4 مصابين

وقال في حديث لـ نيوز، إن "نزاعا عشائريا بالأسلحة النارية حدث بين عشيرتين في ناحية العدل جنوب محافظة ميسان".وأضاف المصدر، أن "النزاع أدى الى مقتل شاب يبلغ من العمر 14 عاما، واصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة".