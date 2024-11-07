الإطاحة بـ8 تجار مخدرات وآخر بغسيل أموال بعدة محافظات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بجهد استخباري عالي تمكنت مفارز المديرية الميدانية من الاطاحة بثمانية تجار ومروجين للمواد المخدرة واخر بغسيل الأموال وذلك من خلال تواجدهم في محافظات (بغداد، كربلاء المقدسة ، بابل ،والمثنى)".وأضافت المديرية، أن "المتهمين كانت صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المواد 28 مخدرات"، مشيرة الى "اتخاذ القانونية بحقهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة أصوليا".