سائق يخفي جريمته... دهس امرأة مسنة ورمى جثتها في "مكب نفايات"

قام سائق بدهس امرأة على طريق الدورة، ثم خدع المارة بإيهامهم أنه سينقلها إلى المستشفى القريب. إلا أنه، وبعد وفاتها، توجه بها إلى مكب نفايات في منطقة المحمودية، حيث قام بدفنها بمساعدة إخوته، وفقاً لرواية عائلة .تفاصيل يكشفها ذوو في هذا التقرير من السومرية!