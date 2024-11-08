مقتل شخص بشجار مسلح في البصرة

وقال لـ نيوز، انه "لقي شخص يبلغ من العمر 35 عامًا مصرعه أثناء وصوله إلى منزل أهل زوجته في منطقة القبلة، وذلك بعد ان نشب شجار مسلح بين أهل زوجته وصاحب محل قريب من منزلهم بسبب خلاف حول مبلغ من المال، مما أدى إلى مقتله على الفور وإصابة شخص آخر".واضاف انه "تم نقل جثة إلى الجمهوري، بينما نُقل المصاب إلى التعليمي".