القبض على قاتل "النسيب" في البصرة

وقال لـ نيوز ، ان "القوات القت القبض على متهم بقتل شخص خلال نزاع مسلح في منطقة القبلة بمحافظة البصرة".وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر امني، بمقتل شخص اثر شجار مسلح بمحافظة .وقال لـ نيوز، انه "لقي شخص يبلغ من العمر 35 عامًا مصرعه أثناء وصوله إلى منزل أهل زوجته في منطقة القبلة، وذلك بعد ان نشب شجار مسلح بين أهل زوجته وصاحب محل قريب من منزلهم بسبب خلاف حول مبلغ من المال، مما أدى إلى مقتله على الفور وإصابة شخص آخر".واضاف انه "تم نقل جثة إلى الجمهوري، بينما نُقل المصاب إلى التعليمي".