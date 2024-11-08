تنويه هام عن تفجيرات في البصرة

وذكر بيان للقيادة ورد لـ نيوز، انه "سيتم تفجير وإتلاف بعض المخلفات الحربية (تحت السيطرة) من قبل سرية قيادة عمليات في قضاء جزيرة ام الرصاص".واوضح ان ذلك سيكون " غداً السبت من الساعة ٧ صباحاً ولغاية الساعة ال٩ صباحاً".