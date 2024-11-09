الأمن النيابية: قواتنا سترد بكل قوة في حال تعرض العراق لاعتداء إسرائيلي

وقال علي البنداوي في حديث لـ نيوز، إنه "عند اندلاع الحرب – الصهيونية كان من المتوقع من خلال معلومات استخبارية وكذلك ما قاله نتنياهو إن سيكون أحد أهداف الكيان الصهيوني عن طريق الضربات الجوية، لذلك فإن قواتنا الأمنية مستعدة لأي طارئ".وأضاف البنداوي، أن "القصف الإسرائيلي على غير مستبعد"، الى أن "قواتنا الأمنية سترد بكل قوة في حال تعرض لأي اعتداء إسرائيلي على أراضيه".