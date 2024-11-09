كلاب مسعورة "تعض" شخصين وتصيبهما بجروح شمالي بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "شابين من تولد 2003 و2006 اصيبا بجروح متفاوتة بعد تعرضهم الى عضات كلاب سائبة مسعورة في قضاء الطارمية شمالي بغداد".وأضاف المصدر، أن "المصابين تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج".