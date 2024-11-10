جريمة "مروعة" في الشعلة.. تعرف على تفاصيلها

وذكر للسومرية نيوز إن "مشاجرة بين اشقاء اثنين لم تعرف أسبابها تطورت الى استخدام السلاح الأبيض سكين ضمن الشعلة ما أسفر عن مقتل أحد الاشقاء".وأضاف ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث وتمكنت من القبض على الجاني قبل ان يلوذ بالفرار".