مقتل واصابة 6 اشخاص في ذي قار بسبب منشور بالفيس بوك

وذكر للسومرية نيوز ان "نزاعا عشائريا اندلع في قضاء بسبب منشور في الفيس بوك"، لافتا الى ان "هذا النزاع تسبب بمقتل شخص واصابة 5 اخرين".وانتشرت القوات الأمنية بشكل مكثف بمكان الحادثة، بحسب الأمني الذي تحدث للسومرية نيوز.وتشهد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى نزاعات عشائرية لأسباب عدة، تسفر عن تسجيل قتل وإصابات، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لفض هذه النزاعات.