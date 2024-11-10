مستشار الأمن القومي العراقي في طهران

وصل القومي الأعرجي، اليوم الأحد، إلى على رأس وفد أمني رفيع.





وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ نيوز، أنه "بتوجيه من للقوات المسلحة، رئيس محمد شياع السوداني، وصل القومي الأعرجي إلى طهران، على رأس وفد أمني رفيع".