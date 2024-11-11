باقتحام "مجهول" لمنزل بغدادي.. مقتل رجل مسن واصابة زوجاته الاثنتين

وقال للسومرية نيوز، ان "شخصا مجهول الهوية اقدم على اقتحام منزل ضمن منطقة الامين ما اسفر عن مقتل صاحب رجل كبير بالسن تولد 1947 واصابة زوجاته الاثنتين تولد 1960 و 1940 بجروح خطيرة نقلوا على اثرها الى المستشفى فيما لاذ الجاني بالفرار".وأوضح انه "حسب المعلومات الاولية فان الحادثة كانت بدافع السرقة"، الى "فتح تحقيق بالحادث لمعرفة الملابسات والقبض على الجاني".