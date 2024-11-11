إثر خلافات عشائرية قديمة.. مقتل شخص وإصابة زوجته في ميسان

وذكر للسومرية نيوز، إن "شخصاً قتل وأصيبت زوجته نتيجة خلافات عشائرية قديمة بينهما وبين عشيرة أخرى بالقرب من معامل صناعة الطابوق في محافظة ميسان".وبحسب نفسه، فان المنفذين تمكنوا من الفرار، فيما تم نقل جثة الرجل إلى الطب العدلي وزوجته إلى المستشفى لتلقي العلاج.