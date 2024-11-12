محكوم بالإعدام.. القبض على أحد المطلوبين في بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، انه "تم القاء القبض على احد المطلوبين الهاربين والمحكوم بالاعدام وفق احكام المادة ٤٠٦ قتل عمد لأمرأة ضمن منطقة شرقي بغداد".وأضاف: "تم القبض عليه وايداعه التوقيف أجراء اصولي".من جهة أخرى افاد الأمني بان "قوة امنية القت القبض على موظف في احد المصارف الاهلية "، موضحا انه "يقوم بالتردد على مراكز لغرض تكفيل المتهمين مقابل مبالغ مالية ليتسنى لهم الهروب خارج البلاد خاصة المتهمين المكفلين بدعاوى الصكوك مستغلا وظيفته ".وأشار الى انه "تم القبض عليه في احد المناطق التابعة لجانب الرصافة".