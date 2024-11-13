الجيش الأمريكي يعلن "الانتقام لقاعدة الشدادي" في سوريا

وقال الأمريكي في بيان أن هذه الضربات أتت ردا على هجوم صاروخي على جنود أميركيين في الشدادي، رغم أنه لم يلحق أي ضرر بالمنشآت ولم تقع إصابات بين القوات الأميركية أو القوات الشريكة.وكانت القوات الأميركية قد شنّت ضربات، يوم الاثنين ضد تسعة أهداف ردا على "ميلشيات استهدفت القوات الامريكية".ويعد هذا التطور استثنائيا وربما هو اول هجوم "علني ورسمي" من المقاومة العراقية ضد اهداف أمريكية منذ شهر شباط الماضي.