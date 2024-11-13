أوامر بنقل 75% من الموظفين المدنيين بوزارة الداخلية إلى "دوائر قتالية"

نيوز - امن



شكلت مكونة من 7 ضباط برتبة بالإضافة الى المدنيين، لتقليص عدد المدنيين في دوائر وتشكيلات الوزارة الى 25%.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها نيوز وصادرة يوم الاحد 10 تشرين الثاني 2024، فإن اللجنة المشكلة يجب ان تنهي مهامها خلال 15 يوما لتقليص المدنيين في تشكيلات الوزارة الى 25% ونقلهم الى دوائر قتالية وتحقيقية لتعويض النقص الحاصل بالكوادر البشرية.