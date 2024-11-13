مصدر يوضح ملابسات نقل 75% من الموظفين المدنيين في الداخلية الى "وحدات قتالية"

وقال للسومرية نيوز، ان مضمون كتاب بتشكيل مكونة من 7 ضباط برتبة لتقليص المدنيين في مديريات الوزارة الى 25%، ونقل 75% منهم الى الوحدات القتالية والتحقيقية، لا يعني تحويل المدنيين الى مقاتلين، بل يتم نقل مجموعة من المدنيين لتعزيز ملاكات الكوادر الإدارية في دوائر الوزارة الأخرى.وبين ان المدنيين سيبقون كموظفين مدنيين اداريين لكن يعملون في مقرات الالوية والافواج في شرطة الطاقة والحدود والشرطة الاتحادية والرد السريع وافواج .