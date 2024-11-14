شابان ينهيان حياة شقيقتيهما رمياً بالرصاص.. تفاصيل حادثة قتل في السليمانية

وذكر للسومرية نيوز، إن "أشقاء اثنين فتحا نيران اسلحتهما باتجاه شقيقاتهما الاثنين ضمن محافظة ما أسفر عن مقتل الاثنين في الحال".وأضاف انه "تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".