في بابل.. اعتقال عصابة متخصصة بالسرقة بأساليب احتيالية

أعلنت قيادة شرطة بابل، مساء الخميس، عن اعتقال عصابة متخصصة بالسرقة تنتهج أساليب احتيالية.

وقالت القيادة في بيان، "في عملية أمنية نوعية، تحت اشراف مباشر من قبل شرطة محافظة بابل، تمكنت قوة مشتركة من مكافحة إجرام ناحية أبي غرق وخلية الاستخبارية، من القبض على عصابة مكونة من ثلاثة أفراد تخصصت في ارتكاب جرائم سرقة متنوعة".

وأضاف البيان أن "العصابة كانت تنتهج أساليب احتيالية ذكية، حيث كانت تتصل بشركات التوصيل وتستدرج المندوبين إلى أماكن نائية تحت ذريعة استلام طلبات، ثم تقوم بسرقتهم تحت تهديد السلاح، بالإضافة إلى ذلك، قامت العصابة بسرقة دراجتين ناريتين واعتدت على سائق شاحنة بإطلاق عليه".



وتابع البيان "بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت القوات الأمنية من تحديد هوية أفراد العصابة وتوقيفهم، وعثر بحوزتهم على أسلحة بيضاء وأعتدة وأجهزة وهوية مزورة تعود للمتهم الرئيسي الذي كان يتزعم العصابة"، مضيفا "اعترف أفراد العصابة بارتكاب ست جرائم سرقة على الأقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".