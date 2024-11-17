صباح بغداد.. سيطرات "مفاجئة" تطيح بـ15 متهما ومخدرات وعجلات.. ومصرع شخص بحادث "خباطة"

وقال اعلام عمليات في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قيادة عمليات المشتركة القت القبض على (١٥) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم ثلاثة اجانب الجنسية ضبط بحوزتهم (مادة الكريستال والحشيشة المخدرة) واخر يحمل لوحات مرورية (سنويات) بدون تخويل، فيما تم ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة، وكمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها، بالإضافة الى حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية".وأشار الى ان "هذه الواجبات تأتي من خلال نصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" في جانبي والرصافة".وفي سياق منفصل، افاد مصدر امني بمصرع شخص بحادث سير على طريق الدورة يوسفية.وقال للسومرية نيوز، ان "حادث اصطدام بين (خباطة) ومركبتين صالون على طريق دورة يوسفية اسفر عن مصرع احد السائقين اثناء نقله الى مستشفى المحمودية".وأشار الى ان "قوة امنية تمكنت من انتشال الجثة وتحفظت على اصحاب المركبات البقية اجراء اصولي".