بانفجار طوزخرماتو.. الدفاع تنعى ضابطين وجنديا

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنعى وزارة الدفاع الشهيد البطل آمر الفوج الثالث المشترك العقيد الركن سامان صابر سليمان، وأحد ضباط آمرية الهندسة الفرقة المدرعة التاسعة العقيد محمد رضا كريم، والمقاتل البطل النائب ضابط شريف محمد، الذين استشهدوا صباح يوم الاحد 17 تشرين الثاني 2024، اثناء تنفيذ الواجب ضمن قاطع المسؤولية".وكان مصدر امني قد اكد للسومرية نيوز، "استشهاد ضباط اثنين برتبة عقيد وجندي، مع اصابة 3 اخرين بينهم من عناصر البيشمركة نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت الدورية اثناء مرورها ضمن منطقة بلكانة في قضاء طوزخورماتو بكركوك".