بعد إصابته خلال الواجب.. استشهاد منتسب أمني في ميسان

وذكر للسومرية نيوز، ان "منتسبا في فوج مكافحة ارهاب ميسان، استشهد اثناء الواجب بعد إصابته في منطقة في ناحية العزير منطقة الكسارة"، لافتا الى انه "تم نقله الى العام وهو من سكنة محافظة الكوت".ولفت الى، ان "القوات الأمنية قد باشرت بفتح تحقيق في الحادثة لتعقب الجاني وتقديمهم للعدالة".