مستشار الامن القومي يتابع من السليمانية تنفيذ الاتفاق الامني بين العراق وإيران

وقال المكتب الإعلامي لمستشار القومي في بيان ورد لـ نيوز، انه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى مستشار القومي السيد قاسم الاعرجي، اليوم الاحد برفقة وفد امني، زيارة الى السليمانية، لمتابعة تنفيذ الاتفاق الامني بين وايران".وأضاف: "التقى الاعرجي والوفد الامني المرافق له قادة الاجهزة بحضور بافل طالباني، وجرى مناقشة تنفيذ الاتفاق الامني بين وإيران ومناقشة جميع المعلومات الواردة في الاتفاق واستعراض واقع المخيمات التي خصصتها الحكومة العراقية، والتي تم نقلها من الحدود إلى داخل السليمانية ".وأشار البيان الى انه "أجرى الاعرجي زيارة الى ضريح رئيس الجمهورية الاسبق مام جلال طالبناني وقرأ سورة الفاتحة، كما وضع اكليلا من الزهور على الضريح ".