حصيلة تخص قتلى "داعش" في العراق

وقال الناطق باسم وخلية الاعلام الامني ميري، "بلغ عدد قتلى خلال الأربعة أشهر الماضية (65) قتيلا على يد القوات الأمنية".

وتعلن القوات الأمنية بين مدة وأخرى عن تنفيذ عمليات أمنية تستهدف عناصر تنظيم "داعش" في مناطق عدة من تسفر عن قتل واعتقال العديد منهم.