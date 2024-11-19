الإطاحة بـ5 صيادين بدون موافقات رسمية في محافظتين

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، ان "مفارز حدود السواحل ضمن قيادة حدود المنطقة الرابعة تمكنت من القبض على ثلاثة أشخاص قرب الشريط الحدودي في محافظة البصرة، حيث كانوا يمارسون الصيد وبحوزتهم أسلحة (بنادق صيد)".وفي محافظة المثنى، ألقت مفارز قسم القبض على (2) صيادين اجانب أثناء قيامهم بالصيد بدون موافقات رسمية تنظيم محضر ضبط بحق جميع المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، وفقا للبيان.