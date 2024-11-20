عمليات بغداد تتحدث عبر السومرية عن المخولين خلال الحظر.. هل هناك خروقات؟

وقال حميد في حديث خاص للسومرية نيوز، ان "عمليات تواصل من خلال قطاعاتها الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية بتأمين الحماية الكاملة لفرق التعداد السكاني من خلال تجوالهم في عموم مناطق العاصمة، كذلك بدأت بتنفيذ خطتها الأمنية بفرض حظر التجوال".وأشار الى ان "هناك تسهيلات قدمت لكافة الإعلاميين الحاملين الباجات المرخصة التي تم منحها من قبل هيئة الاعلام والاتصالات والجنة الأمنية العليا".وأوضح حميد "وجود تنسيق عالي المستوى بين جميع قطاعاتنا والأجهزة الاستخباراتية الملحقة بها لتامين وسير عملية التعداد السكاني مع مراعات جميع الحالات الحرجة والطارئ التي ترافق عملية حظر التجوال والتعامل بروح إنسانية عالية".وعن الخروقات، يبين مدير إعلام قيادة عمليات انه "لغاية لم تحدث أي خروقات للحظر التجول في باستثناء تحرك حاملي الباجات المرخصة".