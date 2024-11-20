احباط محاولة خطف مواطن في سامراء

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، بتاريخ 2024/11/18 وبناءً على معلومات بوجود حادث محاولة خطف احد المواطنين من سامراء وبجهود استثنائية من قبل قاطع نجدة سامراء ومكتب مكافحة اجرام سامراء، تم تشكيل فريق عمل بإشراف العميد الحقوقي اياد ابراهيم حسن مدير مديرية شرطة سامراء والعميد مشتاق نجم مدير قسم مكافحة اجرام سامراء وبإمرة العقيد اسامه مدير مكافحة سامراء وعضوية المقدم مروان امر قاطع نجدة سامراء وضباط التحقيق، حيث تم القاء القبض على المتهمين كل من (م -ص-م ) و( ا-ص- م ) و( ح-ا- ح) وضبط السلاح المستخدم والعجلات".

وأكدت انه "تم ايداعهم التوقيف وتدوين اقوالهم بالاعتراف واحالتهم الى المحكمة".