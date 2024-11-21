رفع حظر التجوال الخاص بالتعداد داخل بغداد والمحافظات

وقررت اللجنة الأمنية العليا للتعداد العام للسكان، الخميس، رفع حظر التجوال الخاص بإجراء عملية التعداد داخل المحافظات فقط، كما قررت الابقاء على حظر التجوال بين المحافظات ليوم 22 تشرين الثاني، لاكمال انجاز عملية التعداد السكاني.

وكان شهد يومي 20 و21 تشرين الثاني الحالي إقامة التعداد السكاني الشامل منذ عام 1987 وبعد تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم كردستان العراق، وقامت الحكومة العراقية بفرض حظر شامل للتجوال خلال هذين اليومين.

وكشفت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، أن موعد النتائج الأولية للتعداد تحتاج الى يومين او ثلاثة أيام لإظهارها وتتضمن عدد سكان وعدد الذكور والاناث وعدد سكان كل محافظة وأيضا عدد سكان الريف والحضر، مؤكدة أن البيانات التفصيلية تحتاج الى شهرين او شهرين ونص الشهر للإعلان عنها بالنتائج الدقيقة.