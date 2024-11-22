كركوك.. طائرات F_16 تستهدف داعشيين في وادي زغيتون

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لـ نيوز، انه "بعزيمة الابطال في القوات البطلة، وجهود موفقة وارادة الرجال، فقد تمكن الغيارى في مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق والتعاون المثمر مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة من رصد عنصرين من عناصر عصابات الإرهابية في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك".وأضافت، أنه "بناء على هذه المعلومات نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F_16 ضربات استهدفت خلالها هذين الإرهابيين".