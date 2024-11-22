القبض على متهم بسرقة محال تجارية وصيدلية في سامراء

وذكر بيان صادر عن المديرية، أن "المتهم استغل حظر التجوال لتنفيذ عمليات السرقة، إلا أن جهود مكافحة إجرام سامراء، نجحت في تعقبه والقبض عليه، اذ تم رصد المتهم عبر تسجيلات المراقبة القريبة من السرقة، والتي أظهرت قيامه بالجرائم، وبعد التحقيق معه، أقر بارتكاب عمليات السرقة، وتم تدوين أقواله تمهيدًا لإحالته إلى القضاء".وأكدت المديرية، أنها "مستمرة في أداء واجبها لحماية أمن وسلامة سكانها، مشددة على أن عيون قواتها الأمنية ستظل ساهرة لحفظ الأمن".