ماذا حققت الضربة في كركوك أمس؟

نيوز – امني

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن تفاصيل الضربة في قاطع عمليات كركوك أمس.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني في مطاردة فلول عصابات المنهزمة والضغط عليها، وإلحاقاً ببياننا ليوم أمس 22 تشرين الثاني الجاري للعملية التي جاءت وفق معلومات دقيقة وجهد نوعي من الرجال الذين أعطوا للشجاعة حقها في مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق والتعاون والتخطيط مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات، إذ تم استهداف مضافة للإرهابيين في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك بواسطة صقور الجو الأبطال بطائرات F16، خرجت ب فجر اليوم قوة من الغيارى في الفوج اللواء 63 قوات خاصة وكتيبة استطلاع الفرقة 11 التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية لتفتيش مكان الضربة".

وأضافت ان "القوة عملت على فتح جوالة لقوة الواجب من قبل الفرقة 11، وبالساعة 900 تم العثور على (5) جثث للإرهابيين داخل مضافة نتيجة الإصابة لصقور الجو البواسل، كما تم العثور على (4) بنادق وحزامين ناسفين وجرى تدميرهما تحت السيطرة، فضلاً عن (6) رمانات يدوية مختلفة وأعتدة ومعدات اتصالات ومواد لوجستية أخرى داخل هذه المضافة"، لافتة الى ان "الانتصارات والعمليات النوعية تتوالى من قبل قواتنا الأمنية البطلة وسنواصل العمل الأمني المكثف للخلاص من الإرهاب الداعشي أينما يكون".