اعتقال 15 مطلوبا بينهم متهمون برمي قنابل على دور سكنية ببغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "استكمالاً للعمليات الاستباقية التي تنفذها قواتنا لملاحقة العناصر الارهابية المنهزمة والخارجين عن وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية ومروجي المواد المخدرة السموم، قطعاتنا تواصل عمليات البحث والتفتيش المناطقي ومذكرات القبض القضائية ونصب السيطرات المفاجئة الوقتية ضمن قاطع مسؤولية المشاة السابعة عشر، الفرقة الثانية، الخامسة شرطة اتحادية) ولواء المغاوير قيادتنا، بإسناد الأجهزة والوكالات الأستخبارية".وأضافت القيادة، أن "هذه العمليات نتج عنها القاء القبض على (١٥) مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم ثلاثة متهمين اقدموا على رمي قنابل "مولوتوف" على الدور السكنية وعصابة لتجارة وترويج المواد المخدرة مكونة من ثلاثة اشخاص، بالإضافة الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة وذلك ضمن مناطق (مدينة الصدر، الشعب، الاورفلي، العماري، حي الكوفة، سيطرة بغداد، حي الكرامة/ناحية النصر والسلام، شهداء/البياع) بجانبي الكرخ والرصافة".وتابعت القيادة، أنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".