قنبلة بمنزل منتسب وفتى ينتحر في بغداد

وقال لـ السومرية، إن "شاباً تولد 2006 اقدم على الانتحار باسلوب اطلاق على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل منزله ضمن منطقة حي الجهاد" الى انه "لم تعرف الى الاسباب والدوافع للانتحار".وبحادث منفصل، اشار الى ان "اشخاص معرفين لدى صاحب منزل يعمل منتسب/ في حمايات المنشآت اقدموا على اطلاق على منزله ورمي قنينة مولوتوف ضمن منطقة حي الكوفة في حي اور دون اصابات فقط اضرار مادية"، مبينا ان "صاحب المنزل قام بالابلاغ عنهم وتقدم بالشكوى ضدهم".