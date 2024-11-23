قنبلة بمنزل منتسب وفتى ينتحر في بغداد

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
02:00 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ثلاث غارات "إسرائيلية" ليلية تستهدف لبنان
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-507291-638679672962647706.jpg
قنبلة بمنزل منتسب وفتى ينتحر في بغداد
أمن
2024-11-23 | 08:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
707 مشاهدة
افاد مصدر أمني، اليوم السبت، باقدام شاب على قتل نفسه، فيما اشار الى ان اشخاص قاموا برمي رمانة يدوية بمنزل منتسب في
بغداد
.
وقال
المصدر
لـ السومرية، إن "شاباً تولد 2006 اقدم على الانتحار باسلوب اطلاق
النار
على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل منزله ضمن منطقة حي الجهاد"
مشيرا
الى انه "لم تعرف الى
الان
الاسباب والدوافع للانتحار".
وبحادث منفصل، اشار
المصدر
الى ان "اشخاص معرفين لدى صاحب منزل يعمل منتسب/
مفوض
في حمايات المنشآت اقدموا على اطلاق
النار
على منزله ورمي قنينة مولوتوف ضمن منطقة حي الكوفة في حي اور دون اصابات فقط اضرار مادية"، مبينا ان "صاحب المنزل قام بالابلاغ عنهم وتقدم بالشكوى ضدهم".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
النفط و"الشال".. حادثان امنيان في بغداد
13:05 | 2024-11-04
بالصور.. عملية امنية لجهاز مكافحة الإرهاب في بغداد والانبار
11:15 | 2024-11-04
تزامنا مع حادث الظلال.. حريق اخر يلتهم سيارة وسط بغداد
10:08 | 2024-10-27
خمس جهات حكومية تنفذ عملية امنية كبيرة في الكرادة وسط بغداد
13:28 | 2024-10-14
امن
بغداد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قرار جديد بشأن حظر التجوال الخاص بالتعداد
أمن
42.11%
13:28 | 2024-11-21
قرار جديد بشأن حظر التجوال الخاص بالتعداد
13:28 | 2024-11-21
بالأرقام.. نسب التعداد السكاني في عموم العراق
محليات
20.68%
15:41 | 2024-11-21
بالأرقام.. نسب التعداد السكاني في عموم العراق
15:41 | 2024-11-21
"خليجي 26".. كاساس ينتظر قرارا سعوديا لتعزيز صفوف "اسود الرافدين"
رياضة
18.64%
03:45 | 2024-11-22
"خليجي 26".. كاساس ينتظر قرارا سعوديا لتعزيز صفوف "اسود الرافدين"
03:45 | 2024-11-22
المرور العامة تصدر تحذيرا عاجلا للسائقين
محليات
18.57%
02:08 | 2024-11-23
المرور العامة تصدر تحذيرا عاجلا للسائقين
02:08 | 2024-11-23
المزيد
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-23
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-23
Biotic
بكاء الأطفال المستمر ورياضة كبار السن - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-22
Biotic
بكاء الأطفال المستمر ورياضة كبار السن - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-22
حصاد السومرية
صفقات عقود تـ...ليح وزارة الدفاع وتعديل قانون الانتخابات - حلقة ٣ | 2024
13:30 | 2024-11-22
حصاد السومرية
صفقات عقود تـ...ليح وزارة الدفاع وتعديل قانون الانتخابات - حلقة ٣ | 2024
13:30 | 2024-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-22
علناً
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
علناً
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
Celebrity
اللاعب العراقي نواف فلاح - الحلقة ٣٢ | season 3
14:30 | 2024-11-21
Celebrity
اللاعب العراقي نواف فلاح - الحلقة ٣٢ | season 3
14:30 | 2024-11-21
Morning Live
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
Morning Live
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
ناس وناس
ساحة الاندلس بغداد - الحلقة ١٥٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-21
ناس وناس
ساحة الاندلس بغداد - الحلقة ١٥٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-21
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-23
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-23
Biotic
بكاء الأطفال المستمر ورياضة كبار السن - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-22
Biotic
بكاء الأطفال المستمر ورياضة كبار السن - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-22
حصاد السومرية
صفقات عقود تـ...ليح وزارة الدفاع وتعديل قانون الانتخابات - حلقة ٣ | 2024
13:30 | 2024-11-22
حصاد السومرية
صفقات عقود تـ...ليح وزارة الدفاع وتعديل قانون الانتخابات - حلقة ٣ | 2024
13:30 | 2024-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-22
علناً
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
علناً
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
Celebrity
اللاعب العراقي نواف فلاح - الحلقة ٣٢ | season 3
14:30 | 2024-11-21
Celebrity
اللاعب العراقي نواف فلاح - الحلقة ٣٢ | season 3
14:30 | 2024-11-21
Morning Live
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
Morning Live
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
ناس وناس
ساحة الاندلس بغداد - الحلقة ١٥٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-21
ناس وناس
ساحة الاندلس بغداد - الحلقة ١٥٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-21
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
اخترنا لك
اعتقال 15 مطلوبا بينهم متهمون برمي قنابل على دور سكنية ببغداد
06:59 | 2024-11-23
إحباط مخطط إرهابي خطير في هذه المحافظة
05:38 | 2024-11-23
ماذا حققت الضربة في كركوك أمس؟
04:49 | 2024-11-23
خبير أمني يطرح حلا لتلافي التهديد الإسرائيلي وضرباته المحتملة في العراق
03:59 | 2024-11-23
"قنبلة موقوتة".. تحذير من 18 الف عراقي يهددون البلاد
01:48 | 2024-11-23
نفذ عملية "معقدة" في كربلاء وكان معتقلا لدى العراق بـ2007.. اغتيال قيادي كبير في حزب الله اللبناني
00:44 | 2024-11-23
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.