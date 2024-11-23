حزب امريكي يكشف سبب التهديدات الاسرائيلية للعراق

وقال أبو عيسى في حديث لـ عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، ان "اسرائيل تواجه مأزقاً كبيراً في لبنان، حيث أصبحت غير قادرة على مواجهة حزب الله بشكل فعّال، مما دفعها إلى توجيه تهديدات للعراق في محاولة للهروب من أزمتها".وأضاف أن "صواريخ الفصائل العراقية وصلت إلى إسرائيل، مما أثار حالة من الذعر بين الإسرائيليين ودفع الكثير منهم للتفكير في الهجرة".وأشار إلى أن "إسرائيل ترى في احتمال حصول على القنبلة النووية تهديد لوجودها، مشدداً على ضرورة أن يدرك أن إسرائيل تحظى بدعم أمريكي قوي، على الرغم من محاولات الولايات تحييد عن الصراع الإسرائيلي".واختتم أبو عيسى تصريحاته بالتأكيد على أن "إسرائيل تعيش حالياً تهديداً وجودياً غير مسبوق".