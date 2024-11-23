النجباء: خطاب المقاومة يعكس مصالح العراق

وقال الموسوي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، ان "الكيان الإسرائيلي يسعى لتحقيق نصر بأي شكل من الأشكال في ظل تصاعد الأحداث الإقليمية".واضاف، أن "العراق انطلق في رده على تهديدات إسرائيل من موقع القوة، مشدداً على أن الفصائل تمثل إرادة العراقي، سواء شاء ذلك أم لا".وأشار الموسوي إلى أن "مواقف المرجعية الدينية تمنح دفعة قوية للمضي في تحقيق أهداف المقاومة، مؤكداً أن الفصائل، وعلى رأسها النجباء، لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يحدث في فلسطين".وتابع، أن "عمليات النجباء مستمرة منذ الأيام الأولى لمعركة طوفان الأقصى، في إطار التصدي للاعتداءات الإسرائيلية".وبيّن الموسوي أن "إسرائيل تنفذ أجندات الإدارات الأميركية في المنطقة، فيما تحاول الولايات تحييد محور المقاومة، مشدداً على أن الفصائل العراقية ليست جبانة لتخشى القصف الصهيوني".ولفت إلى أن "الطيران المسير للفصائل قادر على الوصول إلى عمق الأراضي المحتلة، مما يعكس جهوزية المقاومة لمواجهة أي عدوان من إسرائيل أو الولايات المتحدة".واكمل الموسوي أن "خطاب المقاومة يعكس مصالح العراق، وأن هناك انسجاماً بين خطاب الدولة والفصائل المسلحة، مؤكداً أن محور المقاومة تمكن من إيقاف مساعي الكيان الصهيوني لابتلاع غزة، مشيراً إلى أن وحدة المواقف داخل هذا المحور شكلت حاجزاً أمام توسع الاحتلال الإسرائيلي".