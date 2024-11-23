العثور على جثة في كركوك

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بالعثور على جثة شخص في محافظة .

وقال في حديث لـ نيوز، إنه "تم العثور على جثة لشخص يبلغ من العمر 42 عاما من سكنة محافظة منطقة بين منطقتي بيباني وكلهور".

وأضاف أن "قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي".