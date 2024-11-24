الخارجية التركية: تهريب السلاح بين العراق وسوريا يجب إيقافه.. الحرب النووية "ليست مزحة"

وقال فيدان في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية التركية، ان "الرئيس التركي قدم عرضا مهما لسوريا، لكن الجانب السوري لا يبدو مستعداً ومنفتحاً لتقييم بعض القضايا"، الى انهم "ليسوا منفتحين حتى على التفاوض مع معارضتهم، وهذه أيضًا مسألة تتعلق بما ستقدمه روسيا وإيران من اقتراحات لسوريا".وأضاف أنه "ليس حلا أن يقول لنا النظام السوري تعالوا نتفق معكم، سأحارب الإرهاب، لكن أنتم أيضا اتركوا حدودي ولا تتدخلوا في الباقي"، مبينا ان "هذا ليس له مثيل في الواقع، فسوريا والعراق وتركيا هي دول لها حدود برية مع بعضها البعض، ويتعين على الثلاثة أن تجتمع وتتحدث عن بعض الكبرى بطريقة أكثر تنظيماً، وهذا كان موجوداً قبل الربيع العربي، والآن من الضروري تفعيل الآلية الثلاثية"، الى ان "أمن الحدود ومكافحة الإرهاب ومنع تهريب الأسلحة أمور مهمة، خاصة بين وسوريا".وحول السليمانية، أشار الى انها "لم تتخذ خطوة مرضية في علاقتها مع حزب العمال الكردستاني، ولا نتخذ خطوات لإرضائهم،ونواصل إجراءاتنا ضدهم"، مشددا على انه "عندما تنهي السليمانية علاقتها مع حزب العمال الكردستاني، ستعود علاقتها معنا إلى طبيعتها، فتركيا دولة عظيمة، وسيكون من المفيد لهم الحفاظ على علاقات جيدة مع تركيا".وحول خطر الحرب النووية، أوضح ان "الخطر النووي يبدأ منذ اللحظة التي يبدأ فيها الحديث عن الاسم النووي، ويقول الزعيم الروسي فلاديمير بوتين: "إذا شننتم هجمات صاروخية على أراضيي أكثر مما أستطيع تحمله، وإذا لم يكن من الممكن إيقافها بالأدوات المتاحة لي، فسوف أستخدم سيارة خارقة!". ويقول هذا علنا، هذه ليست مزحة"، بالمقابل يقول الجانب الآخر: "لن أسمح لك باحتلال أي مكان تريده لمجرد أنك تهددني بالسلاح النووي"، إنها مسألة مزعجة للغاية.