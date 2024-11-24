سيطرات "مفاجئة" تضبط ماريجوانا وعشرات بطاقات الدفع الالكتروني وأسلحة في بغداد

وقال اعلام قيادة عمليات في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قيادة عمليات المشتركة القت القبض على عدد من المتهمين ضبط بحوزة ثلاثة منهم كمية من مادة "الماريجونا المخدرة" وآخر يحمل (59) بطاقة صرف آلي "ماستر كارد" بدون تخاويل".وأضاف انه "تم ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة وكمية من مادتي (الكريستال والماريجونا المخدرة) بالإضافة الى حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية"، الى ان "هذه الواجبات تأتي من خلال نصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" في جانبي والرصافة".