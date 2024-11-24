تنويه أمني لأهالي ابي غريب والمناطق المحيطة بها

ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في الحادية عشر من صباح اليوم الأحد، سيكون هناك تفجير مسيطر عليه من قبل الفرقة السادسة بالجيش لمخلفات حربية في منطقة الاتلاف ضمن قضاء ابو غريب بغداد".