الإطاحة بتاجري ممنوعات يملكان "مزرعة مخدرات" في ذي قار

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "ضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية لأبطال للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وبجهد استخباري عالي المستوى وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن التابعة إلى المديرية ذاتها، من الإطاحة باثنين من تجار يقومان بزراعة نباتات "الداتورا المخدرة" في مناطق زراعية في محافظة ذي قار، وضبط بحوزتهما (١٠) كغم من هذه النباتات المخدرة معدة للبيع".وأضافت الوزارة، أن "عملية الاعتقال نفذت بعد تبادل إطلاق النار، إذ تمكنت القوة من القبض عليهما بالجرم المشهود وبعد التحقيق اعترفا بزراعتها في مزرعة تبلغ مساحتها (٣٠٠ م)، وقد تم العثور على المزرعة وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات".