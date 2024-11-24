وقال في حديث لـ نيوز، إن "قوة من مديرية استخبارات وبكمين محكم و بالزي المدني القت القبض على اشهر المطلوبين ضمن قضاء منطقة الجعيفر".وأضاف المصدر، أن "المتهم كان مطلوبا وفق المادة ٢٨ مخدرات الملقب بـ(جعوص) وضبط بحوزته مسدس من نوع كمبر الأمريكي".