داخلية كردستان: العفو العام لا يشمل المتهمين بقتل النساء

وقال أحمد في كلمته التي ألقاها خلال مناهضة العنف ضد المرأة: "لا تزال أكثر من 2500 امرأة إيزيدية في قبضة إرهابيي ولم نتمكن من إنقاذهن حتى الآن"، مبينا ان "المؤسسات الحكومية وبإشراف مسرور بارزاني، تحاول إنقاذهن في المستقبل والقدرة على إعادتهم إلى عوائلهن".وأضاف ان "العالم يواجه العديد من الأزمات الإنسانية والبيئية وتغير المناخ له تأثير مباشر على أمن المرأة".وتابع: "إننا في حكومة إقليم نعمل على تبعات هذا التغيير، وتنفيذ وصياغة خطط المشاريع على أساس المبادئ الاستراتيجية السبعة المعروفة باسم (المنظور) وهو أولوية الحكومة للقضاء على العنف وتوطيد السلم والأمن".