الطفل رضا يقتل برصاصة عشوائية!

ذهب رضا لشراء الحلوى، في ليعود محمولًا على الأكتاف بعد أن اخترقت رصـ.اصة عشوائية رقبته، ما أدى إلى وفاته. بهذه الطريقة، انضم إلى قائمة ضحايا الرمي العشوائي رغم سنه الصغيرة.إليكم ما رواه ذوو لكادر في هذا التقرير!