رجل أعمال ينجو من محاولة اختطاف قرب المنطقة الخضراء

وقال في حديث لـ نيوز، إن "أربع عجلات مدنية تابعة لمجاميع مسلحة يحملون مذكرة اعتقال مزورة لاعتقال أحد الأعمال عند المنطقة وسط بغداد".وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية تدخلت وحالت دون اختطاف رجل الاعمال"، مرجحا أن "المسلحين كانوا يرومون اختطاف رجل الأعمال بغية ابتزازه ماديا".