جريمة تهز الزعفرانية... خمس طعنات تنهي حياة شاب!

تعرض الشاب فضل ذو الثمانية عشر عاماً لجريـ ـة قـ ـل من قبل شخصين مجهولين داخل اثناء توجهه لمشاهدة مباراة المنتخب الاخيرة. خمس طـ عـ نات أنهت حياته قبل أن يتم نحـ ره بطريقة بشعة!ذوو يروون تفاصيل الحادث في هذا التقرير عبر .