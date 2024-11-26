عمليات بغداد تصدر تنويهاً بشأن كتاب "نقل اثاث": عليكم مراجعة هذا المكان

نيوز – أمن



أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تنويهاً بشأن كتاب تسهيل مهمة "نقل اثاث".

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها تود ان تسترعي انتباه المواطنين الكرام الراغبين بالحصول تسهيل مهمة "نقل اثاث" مراجعة الجديد للقيادة في منطقة "العامرية" وعدم المراجعة في "الحارثية".