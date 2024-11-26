بحوزته كريستال واسلحة واعتدة.. الإطاحة بمطلوب "شديد الخطورة" في كربلاء

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ نيوز، أنه "بعملية نوعية تمكنت مديرية مخدرات من إلقاء القبض على أحد المطلوبين بتجارة شديدي الخطورة على وفق أحكام المادة (٢٨ ) مخدرات بالجرم المشهود في متلبسا بحيازة (1.5) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة و (24) أمبولة وأدوات تعاطي اخرى وأسلحة نارية وعتاد مع (552) بطاقة ناخب وعجلة شخصية مع مبارز جرمية اخرى ضبطت جميعها وفق الأصول".وأشار البيان، إلى "اتخاذ كافة القانونية وفقاً للقرارات القضائية".